I9300XXDLI6, ROM Android Jelly Bean disponibile al download per il Galaxy S3

I9300XXDLI6, la ROM tanto attesa, basata sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, è da pochi minuti disponibile al download per coloro che sono in possesso dello smartphone del momento, vale a dire il Samsung Galaxy S3, dopo un'attesa di oltre due giorni, considerando che l'update era previsto in un primo momento per martedì. Va precisato che, almeno per ora, non sono disponibili online informazioni sul changelog della ROM, quindi risulta impossibile analizzare nel dettaglio quali siano le migliorie apportate con questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S3. Per questo motivo, nelle prossime ore, vi informeremo in tempo reale appena ne sapremo di più sul pacchetto, disponibile via OTA. Coloro che sono interessati al download alla ROM per il Samsung Galaxy S3, possono accedere a questa pagina.