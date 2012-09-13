Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

I9300XXDLI6, ROM Android Jelly Bean disponibile al download per il Galaxy S3

Redazione Avatar

di Redazione

13/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1683" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]I9300XXDLI6[/caption] I9300XXDLI6, la ROM tanto attesa, basata sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, è da pochi minuti disponibile al download per coloro che sono in possesso dello smartphone del momento, vale a dire il Samsung Galaxy S3, dopo un'attesa di oltre due giorni, considerando che l'update era previsto in un primo momento per martedì. Va precisato che, almeno per ora, non sono disponibili online informazioni sul changelog della ROM, quindi risulta impossibile analizzare nel dettaglio quali siano le migliorie apportate con questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S3. Per questo motivo, nelle prossime ore, vi informeremo in tempo reale appena ne sapremo di più sul pacchetto, disponibile via OTA. Coloro che sono interessati al download alla ROM per il Samsung Galaxy S3, possono accedere a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 LTE, uscita a Singapore entro fine settembre

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, cover di Valentino e Roberto Cavalli

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015