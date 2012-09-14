Samsung Galaxy S3 LTE, uscita a Singapore entro fine settembre
di Redazione
14/09/2012
[caption id="attachment_1767" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 LTE"][/caption] Samsung Galaxy S3 LTE ufficialmente disponibile e in uscita a fine mese nel mercato di Singapore. La conferma ufficiale è giunta direttamente dalla casa produttrice, che, di conseguenza, anticipa leggermente i tempi, rispetto a quanto avverrà in Europa, per la precisione in Germania e nel Regno Unito, dove la disponibilità dovrebbe essere garantita entro ottobre. Insomma, uno strumento in più per concentrarci sulla sfida “Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5”, considerando il massimo del potenziale per i due fiori all’occhiello per il settore smartphone. Va infatti tenuto a mentre che il Samsung Galaxy S3 LTE, oltre a sfruttare il potenziale di tale tecnologia, sarà dotato di un processore quad core, con 2 GB di RAM, mentre la versione attualmente in commercio in Europa non va oltre 1 GB di RAM. Lo scontro tra l’iPhone 5 e il Samsung Galaxy S3, dal punto di vista dell’LTE, in Italia si avrà solo nel 2013.
Articolo Precedente
I9300XXDLI7, aggiornamento Galaxy S3 già disponibile per il download
Articolo Successivo
I9300XXDLI6, ROM Android Jelly Bean disponibile al download per il Galaxy S3
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016