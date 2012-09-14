Samsung Galaxy S3 LTE, uscita a Singapore entro fine settembre

[caption id="attachment_1767" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 LTE"] [/caption] Samsung Galaxy S3 LTE ufficialmente disponibile e in uscita a fine mese nel mercato di Singapore. La conferma ufficiale è giunta direttamente dalla casa produttrice, che, di conseguenza, anticipa leggermente i tempi, rispetto a quanto avverrà in Europa, per la precisione in Germania e nel Regno Unito, dove la disponibilità dovrebbe essere garantita entro ottobre. Insomma, uno strumento in più per concentrarci sulla sfida “Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5”, considerando il massimo del potenziale per i due fiori all’occhiello per il settore smartphone. Va infatti tenuto a mentre che il Samsung Galaxy S3 LTE, oltre a sfruttare il potenziale di tale tecnologia, sarà dotato di un processore quad core, con 2 GB di RAM, mentre la versione attualmente in commercio in Europa non va oltre 1 GB di RAM. Lo scontro tra l’iPhone 5 e il Samsung Galaxy S3, dal punto di vista dell’LTE, in Italia si avrà solo nel 2013.