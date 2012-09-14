Caricamento...

I9300XXDLI7, aggiornamento Galaxy S3 già disponibile per il download

14/09/2012

[caption id="attachment_1772" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]I9300XXDLI7[/caption] I9300XXDLI7 a sorpresa già disponibile, con la ROM contenente il nuovo aggiornamento del Galaxy S3 pubblicato questa mattina sul sito di SamMobile, a distanza di meno di dodici ore dallo sbarco ufficiale sul web del suo predecessore, vale a dire la ROM I9300XXDLI6. Come sempre più spesso sta avvenendo in questi casi, non è ancora possibile ottenere il changelog della ROM, ragion per cui risulta impossibile rendere espliciti sin da ora le migliorie che sono state introdotte nella fattispecie per il Samsung Galaxy S3, con il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1. Curioso, comunque, evidenziare che la I9300XXDLI7 era stata etichettata come l'ultima della serie, prima del rilascio ufficiale dell'OS di Google per lo smartphone. Sarà effettivamente così? Per procedere al download della ROM  per il Galaxy S3, è necessario accedere a questa pagina.

