iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: prezzo in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

14/09/2012

[caption id="attachment_1778" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 e prezzo Italia"]iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] La sfida iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, per forza di cose, si disputerà soprattutto sul prezzo. Da un lato, infatti, abbiamo il dispositivo Android, che a fine maggio ha debuttato sul mercato, con un valore pari a ben 699 euro, salvo poi assestarsi a circa 500 euro, almeno stando alle migliori offerte delle ultime due settimane, dall’altro abbiamo Apple, che potrebbe riservare spiacevoli sorprese agli utenti italiani. Il nuovo iPhone 5, infatti, negli Stati Uniti ha visto immutato il prezzo rispetto all’iPhone 4S, ma in Europa le cose potrebbero cambiare, a causa anche della nostra moneta: in Francia, infatti, la quotazione dell’iPhone 5 dovrebbe essere pari a 679 euro per la versione da 16 GB, vale a dire 20 euro in più, se confrontato con quanto stabilito un anno fa. E l’Italia? Le ultime voci non sono rassicuranti: gli iPhone 4 e 4S, al momento, hanno un costo superiore rispetto agli altri Paesi europei e ciò potrebbe riflettersi anche nella battaglia “iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3” sul prezzo, almeno qui da noi.

Redazione Avatar

Redazione

