Samsung Galaxy S3, accessori e buono di 100 euro prorogati su Samsung Exclusive

Il Samsung Galaxy S3 riserva una piacevole sorpresa a tutti coloro che hanno incontrato notevoli difficoltà con Samsung Exclusive, e in particolare con l'utilizzo del buono 100 euro, che fino al 15 luglio ha consentito di acquisire il diritto ad ottenere una serie di accessori, tramite un ordine da effettuare proprio su www.samsungexclusive.com. Tanti, troppi utenti, in questi mesi, subito dopo aver acquistato il Samsung Galaxy S3 si sono lamentati per i motivi più svariati: dalla mancata e-mail di conferma, con tanto di codice, per usufruire della promozione, alla disponibilità scarsissima di accessori tra i quali scegliere, fino ad arrivare a tempi di spedizione non tollerabili. Samsung, pertanto, ha deciso di dare un segnale forte all'utenza, comunicando poco fa che la promozione avrà validità "oltre il mese di settembre". Ulteriori dettagli sugli accessori del Samsung Galaxy S3 e sull'utilizzo del buono da 100 euro saranno forniti a breve.