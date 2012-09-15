I9300XXDLI7: aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.1.1 Jelly Bean, il changelog

[caption id="attachment_1772" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] I9300XXDLI7 è stata la novità assoluta, nella giornata di ieri, per quanto concerne il sempre delicato tema dell'aggiornamento per il Galaxy S3 al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1, anche se, almeno per ora, non possiamo parlare di novità ufficiali da casa Samsung, nonostante i continui update degli ultimi dieci giorni. Dopo avervi riportato il link del download nell'articolo di ieri per la ROM I9300XXDLI7, è necessario soffermarsi sui principali miglioramenti che l'update in questione garantirà al device. Il changelog, infatti, mette in evidenza alcuni aspetti sui quali è opportuno soffermarsi: in primo luogo, secondo Sammobile, VSync è tornato a lavorare senza problemi, mentre i bug legati alla tastiera dovrebbero essere stati risolti; passi in avanti, poi, per quanto concerne il WiFi e la fluidità del Samsung Galaxy S3. Si sottolinea, comunque, che la I9300XXDLI7 è solo una pre-release e che alcuni bug minori sono ancora possibili.