Samsung Galaxy S3 e promozione del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi: tempi di spedizione

[caption id="attachment_1687" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy-S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, per altre due settimane circa, sarà protagonista dell'offerta che consentirà agli utenti di portarsi a casa gratuitamente il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, affrontando le sole spese di spedizione (pari a poco meno di 10 euro), a patto che lo smartphone venga acquistato con garanzia Italia, fermo restando alcune considerazioni da fare sui tempi di spedizione. Dopo aver seguito la procedura indicata sul sito di Samsung Exclusive e aver ottenuto la conferma dell'ordine relativo al tablet, infatti, per gli utenti possono aprirsi gli scenari più vari: in questi giorni, nello specifico, abbiamo ricevuto segnalazioni di utenti estremamente soddisfatti, considerando tempi di consegne che sono oscillati tra i 10 e i 20 giorni (non lavorativi), ma anche da parte di coloro che hanno ricevuto un messaggio "terrificante" dall'assistenza Samsung. In questo caso, infatti, i tempi annunciati sono stati pari anche a sei mesi, come evidenziato anche in alcune punti del regolamento di Samsung Exclusive. Riteniamo giusto, pertanto, che gli utenti interessati all'acquisto del Samsung Galaxy S3, nell'ottica di ottenere anche il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, siano consapevoli che anche la fortuna (al momento non sono ufficiali altri spiegazioni) può giocare un ruolo importante sui tempi di ricezione del tablet.