Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, sensore da 13 megapixel?

Redazione Avatar

di Redazione

15/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe puntare su un sensore da  13 megapixel. E’ questa la novità relativa alla casa produttrice coreana, che è emerso nel corso delle ultime ore sul sito di SamMobile, come sempre molto vicino alle questioni che toccano da vicino l’azienda. Secondo la fonte, più in particolare, la svolta del sensore da 13 megapixel era già atteso con la presentazione del Samsung Galaxy Note 2, prima che LG “rovinasse” i piani. L’idea dei vertici del brand, dunque, sarebbe quella di produrre tale componente, in modo tale da non avere più problemi di fornitura. Insomma, le indiscrezioni sono già partite, in vista della produzione del Samsung Galaxy S4, la cui uscita potrebbe avvenire tra più di sette mesi, con il dispositivo che sembra promettere già tanto.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, prezzo di uscita

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 e promozione del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi: tempi di spedizione

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018