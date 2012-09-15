Samsung Galaxy S4, sensore da 13 megapixel?

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe puntare su un sensore da 13 megapixel. E’ questa la novità relativa alla casa produttrice coreana, che è emerso nel corso delle ultime ore sul sito di SamMobile, come sempre molto vicino alle questioni che toccano da vicino l’azienda. Secondo la fonte, più in particolare, la svolta del sensore da 13 megapixel era già atteso con la presentazione del Samsung Galaxy Note 2, prima che LG “rovinasse” i piani. L’idea dei vertici del brand, dunque, sarebbe quella di produrre tale componente, in modo tale da non avere più problemi di fornitura. Insomma, le indiscrezioni sono già partite, in vista della produzione del Samsung Galaxy S4, la cui uscita potrebbe avvenire tra più di sette mesi, con il dispositivo che sembra promettere già tanto.