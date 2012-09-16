Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, prezzo di uscita

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1792" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà caratterizzato, con ogni probabilità da un prezzo di uscita sul mercato pari a 699 dollari, se non addirittura meno, fermo restando che tale valore sarà destinato ad abbassarsi con il passare delle settimane, esattamente come avvenuto con il suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S3. Samsung, infatti, non si lascerà sfuggire l'opportunità di poter sottolineare come le evoluzioni dei propri prodotti non sia soggetta ad un incremento di prezzo, a differenza di quanto avverrà, con ogni probabilità, con l'iPhone 5 in Italia. Il melafonino, infatti, è già certo di conoscere un incremento in Francia di 20 euro per la versione da 16 GB, mentre i valori di mercato, ad oggi più alti in Italia rispetto ai transalpini per l'iPhone 4 e l'iPhone 4S, ci lasciano pensare che il gap, qui da noi, possa essere ancora più significativo, in confronto a dodici mesi fa. Ultimo indizio: il prezzo del Samsung Galaxy Note 2, inizialmente, sarà inferiore a quello del Samsung Galaxy Note. Insomma, la questione prezzo per il Samsung Galaxy S4 lascia fiduciosi per ora.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: caratteristiche a confronto nella pubblicità Samsung

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, sensore da 13 megapixel?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018