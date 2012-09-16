Samsung Galaxy S4, prezzo di uscita

[caption id="attachment_1792" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà caratterizzato, con ogni probabilità da un prezzo di uscita sul mercato pari a 699 dollari, se non addirittura meno, fermo restando che tale valore sarà destinato ad abbassarsi con il passare delle settimane, esattamente come avvenuto con il suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S3. Samsung, infatti, non si lascerà sfuggire l'opportunità di poter sottolineare come le evoluzioni dei propri prodotti non sia soggetta ad un incremento di prezzo, a differenza di quanto avverrà, con ogni probabilità, con l'iPhone 5 in Italia. Il melafonino, infatti, è già certo di conoscere un incremento in Francia di 20 euro per la versione da 16 GB, mentre i valori di mercato, ad oggi più alti in Italia rispetto ai transalpini per l'iPhone 4 e l'iPhone 4S, ci lasciano pensare che il gap, qui da noi, possa essere ancora più significativo, in confronto a dodici mesi fa. Ultimo indizio: il prezzo del Samsung Galaxy Note 2, inizialmente, sarà inferiore a quello del Samsung Galaxy Note. Insomma, la questione prezzo per il Samsung Galaxy S4 lascia fiduciosi per ora.