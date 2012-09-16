iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: caratteristiche a confronto nella pubblicità Samsung

[caption id="attachment_1805" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3"] [/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, con un confronto anche da un punto di vista "pubblicitario". In queste ore, infatti, sta facendo parecchio discutere la nuova campagna del colosso coreano, che ha messo a confronto in modo a dir poco esplicito le caratteristiche del suo modello, con quelle che sono già state ufficializzate da Apple, nel corso della presentazione del melafonino, che si è avuta mercoledì scorso a San Francisco. Nello specifico, il messaggio di Samsung si intitola "Non ci vuole certo un genio", con un chiaro riferimento alle funzionalità dell'iPhone 5, che non avrebbero introdotto nulla di nuovo nel mercato, senza contare, con ogni probabilità, l'eccessiva attenzione mediatica che a detta di Samsung sarebbe stata riservata all'evento di quattro giorni fa. La sfida "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3", in questo caso, prevede un elenco di peculiarità decisamente più lungo per il secondo modello: a ognuno le proprie valutazioni.