Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

I9300XXDLI8: aggiornamento Galaxy S3 già pronto al download

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1811" align="aligncenter" width="513" caption="Samsung Galaxy S3"]I9300XXDLI8[/caption] I9300XXDLI8 e il relativo aggiornamento destinato al Galaxy S3, basato ovviamente sul nuovo sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, è già pronto al download, almeno stando a quanto pubblicato di recente sul sito di SamMobile, dove la ROM ha fatto la sua apparizione pochissime ore dopo la pubblicazione della I9300XXDLI7. Come avvenuto nella giornata di ieri, anche con la ROM  I9300XXDLI8 non possiamo risalire, al momento, al changelog e alle principali migliorie che sono state introdotte, ma gli standard di stabilità e di performance, sembrano aumentare costantemente. Nello specifico, in questa pagina è possibile usufruire della I9300XXDLI8 sia per il Regno Unito, sia  della ROM riservata ai Paesi nordici, fermo restando che è necessario iscriversi al sito per procedere al download, per il proprio Galaxy S3

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: il punto sulle prevendite

Articolo Successivo

iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: caratteristiche a confronto nella pubblicità Samsung

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015