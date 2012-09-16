I9300XXDLI8: aggiornamento Galaxy S3 già pronto al download

[caption id="attachment_1811" align="aligncenter" width="513" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] I9300XXDLI8 e il relativo aggiornamento destinato al Galaxy S3, basato ovviamente sul nuovo sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, è già pronto al download, almeno stando a quanto pubblicato di recente sul sito di SamMobile, dove la ROM ha fatto la sua apparizione pochissime ore dopo la pubblicazione della I9300XXDLI7. Come avvenuto nella giornata di ieri, anche con la ROM I9300XXDLI8 non possiamo risalire, al momento, al changelog e alle principali migliorie che sono state introdotte, ma gli standard di stabilità e di performance, sembrano aumentare costantemente. Nello specifico, in questa pagina è possibile usufruire della I9300XXDLI8 sia per il Regno Unito, sia della ROM riservata ai Paesi nordici, fermo restando che è necessario iscriversi al sito per procedere al download, per il proprio Galaxy S3