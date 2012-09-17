Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: il punto sulle prevendite

[caption id="attachment_1008" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 già al via, al dì là della discutibile campagna pubblicitaria da parte del brand coreano, con tanto di pubblicità comparativa, considerando che le prevendite del nuovo dispositivo Apple sono scattate già nel corso del fine settimana, fermo restando che non sono stati resi dati ufficiali in merito. Gli argomenti appena trattati, tuttavia, possono essere intrecciati: con una mossa di marketing, per certi versi scontata, un portavoce di Apple (Natalie Kerris) ha infatti confermato che le prevendite del nuovo iPhone 5 stanno andando oltre le più rosee aspettative, con dati che avrebbero addirittura spiazzato il colosso di Cupertino. Insomma, la sfida Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, a poco più di quattro giorni dal via ufficiale delle vendite del modello Apple negli Stati Uniti, è ufficialmente scattata.