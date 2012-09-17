Samsung Galaxy S4, presentazione e uscita a febbraio?

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Samsung Galaxy S4 in uscita sul mercato a febbraio, subito dopo la presentazione, che dovrebbe in occasione di un evento come il prossimo MWC 2013 in Spagna? E’ quanto riportato in queste ore da una fonte geograficamente vicina a Samsung, il Korea Times, secondo cui la casa produttrice sarebbe già a buon punto nella realizzazione del modello che rappresenterà la risposta natura al nuovo iPhone 5. In particolare, il Samsung Galaxy S4 non sarebbe caratterizzato da uno schermo flessibile, come invece era stato riportato da diverse fonti nelle ultime settimane, ma porterà questa famiglia di dispositivi al raggiungimento della soglia di 5 pollici per il display. Al di là dei rumors in questione, si può dire che il flusso di rumors attorno al Samsung Galaxy S4, è ufficialmente iniziato.