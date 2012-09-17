Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso: offerta Top-shopping a 485 euro

[caption id="attachment_1824" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso? L’offerta che vi presentiamo nella giornata di oggi, da un punto di vista puramente economico, è decisamente interessante, considerando che il sito Top-shopping ha abbassato ulteriormente le proprie pretese, mettendo in vendita lo smartphone a 485 euro. Solo Groupon, infatti, era stato in grado finora di proporre il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo più basso, anche se, in quel caso, i tempi per la spedizione superavano addirittura il mese. Partendo dal presupposto che il dispositivo viene acquistato con garanzia Europa e, di conseguenza, senza la possibilità di usufruire della promozione di Samsung, che include il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, coloro che non sono interessati al tablet saranno sicuramente interessati all’offerta. Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso e con consegna in due giorni, è disponibile in questa pagina, con la possibilità di passare anche alla colorazione blu.