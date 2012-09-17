Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: Apple rinvia l'uscita in Italia?

Redazione Avatar

di Redazione

17/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1729" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5"]iPhone 5 uscita[/caption] La sfida iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 potrebbe iniziare più tardi del previsto, considerando che, secondo le ultime voci, Apple potrebbe giungere alla clamorosa decisione di rinviare l'uscita del dispositivo non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi europei che avevano già cerchiato in rosso, sul calendario, il prossimo 28 settembre. Le indiscrezioni hanno origine da quanto dichiarato poco fa da Philip Schiller, vice presidente senior di Apple, secondo cui l'iPhone 5, contro ogni previsione, ha fatto registrare qualcosa come due milioni di prevendite in pochissime ore, andando praticamente a doppiare i valori che erano stati registrati meno di un anno fa con l'iPhone 4S. A questo punto, dunque, la casa di Cupertino si trova nella posizione di dover accontentare prima chi ha effettuato il preordine dell'iPhone 5, e questo potrebbe comportare un ritardo nell'uscita del modello, sia in riferimento al primo lotto di Paesi coinvolti, venerdì 21, sia in riferimento al gruppo che vede al suo interno anche l'Italia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, uscita confermata a marzo?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso: offerta Top-shopping a 485 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015