iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: Apple rinvia l'uscita in Italia?

[caption id="attachment_1729" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5"] [/caption] La sfida iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 potrebbe iniziare più tardi del previsto, considerando che, secondo le ultime voci, Apple potrebbe giungere alla clamorosa decisione di rinviare l'uscita del dispositivo non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi europei che avevano già cerchiato in rosso, sul calendario, il prossimo 28 settembre. Le indiscrezioni hanno origine da quanto dichiarato poco fa da Philip Schiller, vice presidente senior di Apple, secondo cui l'iPhone 5, contro ogni previsione, ha fatto registrare qualcosa come due milioni di prevendite in pochissime ore, andando praticamente a doppiare i valori che erano stati registrati meno di un anno fa con l'iPhone 4S. A questo punto, dunque, la casa di Cupertino si trova nella posizione di dover accontentare prima chi ha effettuato il preordine dell'iPhone 5, e questo potrebbe comportare un ritardo nell'uscita del modello, sia in riferimento al primo lotto di Paesi coinvolti, venerdì 21, sia in riferimento al gruppo che vede al suo interno anche l'Italia.