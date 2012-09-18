Samsung Galaxy S4, uscita confermata a marzo?

[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita a marzo? Emergono ulteriori dettagli, in queste ore, per quanto concerne l’indiscrezione riportata dal Korea Times, che, dalle prime luci dell’alba di lunedì, ha letteralmente fatto il giro del mondo, distogliendo per un attimo l’attenzione degli utenti e degli addetti ai lavori dall’iPhone 5. A parlare, infatti, sarebbe stata una fonte interna all’azienda, secondo cui la presentazione del Samsung Galaxy S4, come riportato ieri, si avrà in occasione dell’evento MWC 2013 in Spagna, mentre l’uscita sul mercato dovrebbe avvenire tre o quattro settimane dopo, esattamente come avvenuto con il Samsung Galaxy S3. Scendendo ulteriormente in dettagli, pare che Samsung abbia preso questa decisione, subito dopo aver assistito alla presentazione del nuovo iPhone 5, accelerando la pratica relativa al Samsung Galaxy S4 e alla sua uscita di un paio di mesi rispetto alle iniziali previsioni.