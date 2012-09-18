Samsung Galaxy S4, caratteristiche e nuova memoria

[caption id="attachment_1835" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 e le sue caratteristiche, in queste ore, sono al centro di diverse voci, dopo che il Korea Times ha parlato della possibile presentazione del modello entro il mese di febbraio, con uscita sul mercato fissata invece a marzo. In particolare, le ultime indiscrezioni si focalizzano sulla presunta volontà di Samsung di realizzare una memoria LPDDR3 da 2 GB, che saranno note come Low Power DDR. La frequenza sarà pari a 1600 MHz, con la memoria in progettazione che, a quanto pare, potrebbe essere del 50% più veloce del suo predecessore, etichettabile con la sigla “LPDDR2”. Secondo i rumors in questione, se il tutto fosse applicato al Samsung Galaxy S4, i consumi scenderebbero del 20%, senza dimenticare la possibilità di riprodurre contenuti full HD in tempo reale.