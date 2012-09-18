Samsung Galaxy S4, presentazione e uscita: indiscrezione smentita

[caption id="attachment_1840" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 non prevede una presentazione a febbraio in Spagna, né tantomeno l’uscita sul mercato a partire dal mese di marzo, come riportato nel corso delle ultime trentasei ore dai principali organi di stampa del settore, in primis dalla fonte di queste indiscrezioni, vale a dire il Korea Times. Per dovere di cronaca, infatti, va sottolineato che nella giornata di martedì è arrivata la secca smentita da parte di Samsung Corea, che, attraverso il suo account Twitter, ha fatto sapere che le voci degli ultimi giorni sono prive di ogni fondamento, scongiurando, in questo modo, che il Samsung Galaxy S4 possa essere in uscita sul mercato meno di dieci mesi dopo l’apparizione sugli scaffali del suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S3. Restano validi, comunque, i rumors su fotocamera e memoria dello stesso Samsung Galaxy S4.