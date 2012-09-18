Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, presentazione e uscita: indiscrezione smentita

Redazione Avatar

di Redazione

18/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1840" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 non prevede una presentazione a febbraio in Spagna, né tantomeno l’uscita sul mercato a partire dal mese di marzo, come riportato nel corso delle ultime trentasei ore dai principali organi di stampa del settore, in primis dalla fonte di queste indiscrezioni, vale a dire il Korea Times. Per dovere di cronaca, infatti, va sottolineato che nella giornata di martedì è arrivata la secca smentita da parte di Samsung Corea, che, attraverso il suo account Twitter, ha fatto sapere che le voci degli ultimi giorni sono prive di ogni fondamento, scongiurando, in questo modo, che il Samsung Galaxy S4 possa essere in uscita sul mercato meno di dieci mesi dopo l’apparizione sugli scaffali del suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S3. Restano validi, comunque, i rumors su fotocamera e memoria dello stesso Samsung Galaxy S4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi: promozione senza eccezioni

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, caratteristiche e nuova memoria

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018