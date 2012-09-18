Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi: promozione senza eccezioni

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la relativa promozione del cosiddetto Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi non ammettono eccezioni di alcun tipo. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati diversi gli utenti che hanno avanzato richiesta alla divisione italiana del produttore coreano, "implorando" chi di dovere a rientrare nella promozione del tablet, nonostante lo smartphone non sia stato acquistato nel periodo prestabilito dall'azienda. Come molti sapranno, infatti, per acquisire il diritto ad ottenere gratuitamente il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, è necessario aver acquistato non solo il Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia, ma anche in un periodo ben preciso, vale a dire tra il 25 agosto e il 30 settembre. Non è un caso che l'azienda, su Facebook, si sia esposta pubblicamente in giornata, facendo sapere che non è possibile estendere i requisiti per usufruire della promozione.