Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 vs. Nokia Lumia 920: il sondaggio di Wired

[caption id="attachment_1851" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5 vs Nokia Lumia 920"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 vs. Nokia Lumia 920, è questa la sfida che ha avuto luogo in questi giorni, grazie al sondaggio che è stato lanciato da una fonte autorevole come Wired, che ha deciso di interpellare i propri utenti, in merito alle intenzioni d'acquisto per il prossimo smartphone, a poco meno di una settimana dalla presentazione ufficiale del nuovo modello di Apple. Come tradizione vuole, l'esito dello studio che ha inscenato l'ormai classico "Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 vs. Nokia Lumia 920", è stato sorprendente: il 58% del campione interpellato, infatti, ha fatto sapere di puntare tutto sul Nokia Lumia 920, mentre il 21% è attratto dal nuovo iPhone 5, che, di conseguenza, precede il Samsung Galaxy S3, bloccato al 12%. Gli stessi analisti di Wired, tuttavia, hanno fatto giustamente notare che in questi casi va considerato il particolare "momento storico", con il modello Android paga il fatto di non rappresentare più la novità, al contrario del Nokia Lumia 920, per certi aspetti ancora avvolto in un alone di mistero.