Samsung Galaxy S3, miglior prezzo con garanzia Italia: offerta Groupalia

[caption id="attachment_1855" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 garanzia Italia"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al miglior prezzo con garanzia Italia? E’ opportuno, in tal senso, evidenziare la nuova offerta da parte di Groupalia, che oggi ha lanciato la promozione con cui ci si può portare a casa il dispositivo Android al prezzo di 529 euro, con spese di spedizione comprese. Come accennato, la garanzia è quella italiana, consentendo, in questo modo, di usufruire della promozione di Samsung, con la quale ci si può portare a casa gratuitamente il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi. A differenza dell’offerta rilasciata poco meno di due settimane fa sul Samsung Galaxy S3, questa volta Groupalia si è adeguata alle tempistiche di Samsung, garantendo la consegna del dispositivo entro il 29 settembre, pur limitando la scelta al Galaxy S3 di colore bianco. Per maggiori dettagli sul Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore con garanzia Italia, ci si può collegare a questa pagina.