iOS 6, uscita e donwload: riecco iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3

[caption id="attachment_1858" align="aligncenter" width="456" caption="iOS 6"] [/caption] iOS 6 sarà disponibile al download nella giornata di oggi, per la precisione tra le 19 e le 19.30, consentendo alla sfida “iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3” di fare un passo in avanti deciso, in attesa che il dispositivo Apple sia disponibile sul mercato, con i relativi confronti. Sul tema iOS 6, in queste ore, si è soffermato un personaggio di spicco nel mondo degli hacker, come nel caso di BigBoss, il quale ha evidenziato una serie di punti, utili per sconsigliare agli utenti in possesso di un modello Apple di procedere al download di iOS 6: 1) Sono state rimosse le applicazioni default di Youtube e di Google Maps, raggiungibili “solo” attraverso lo store ufficiale di Apple; 2) Le mappe di Apple, lanciate proprio con iOS 6, sarebbero prive di informazioni ritenute cruciali sui trasporti; 3) Le migliorie di iOS 6, come quelle relative al nuovo legame con Facebook, non sarebbero significative per gli utenti. Cosa avranno da dire coloro che, supportati dagli argomenti di iOS 6, hanno sostenuto la sfida iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3.