Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: il punto sull'uscita

19/09/2012

[caption id="attachment_1864" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Galaxy S3 e l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean sono sulla bocca di tutti in queste ore. Il motivo? SamMobile, come sempre estremamente vicino agli affari di casa Samsung, è riuscito a pubblicare la procedura e i link necessari per accedere all'update ufficiale dell'OS, per quanto concerne il Samsung Galaxy S3 coreano. Uno step senza ombra di dubbio importante, in vista della diffusione su larga scala, per il Galaxy S3, dell'aggiornamento tanto discusso ad Android Jelly Bean. La novità, tuttavia, ha anche creato delle aspettative troppo votate all'ottimismo per gli utenti europei: in molti, infatti, ritengono che la novità portata alla luce da SamMobile possa fare da apripista per l'atteso annuncio nel Vecchio Continente. La realtà dei fatti, però, è diversa: nonostante le numerose ROM e il sempre apprezzabile contributo della fonte, il Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento ad Android Jelly Bean entro l'ultima settimana di ottobre, o, in alternativa, la prima di novembre.

Redazione

