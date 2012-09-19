Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

iOS 6 download: ecco i link

Redazione Avatar

di Redazione

19/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ios 6 download iOS 6 download, è giunto il momento. Da qualche minuto, infatti, ha preso ufficialmente il via la sfida tra il nuovo sistema operativo di Apple e Android Jelly Bean 4.1, ad oggi la release più moderna dell'OS di Google, anche se per toccare con mano, qui in Italia, l'iPhone 5 con iOS 6 ed il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean, dovremo attendere ancora qualche settimana. Interessante, comunque, interfacciarsi con le migliorie apportate dallo staff di Apple, grazie al rilascio del tanto atteso sistema operativo, che, è bene ricordarlo, può girare con l'iPhone 3GS e le versioni successive del melafonino, ovviamente proponendo funzionalità differenti, a seconda dell'evoluzione del modello di cui si dispone. Di seguito i link necessari al download di iOS 6, fermo restando che la procedura può essere completata direttamente dal proprio iPhone:
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, uscita rimandata a maggio?

Articolo Successivo

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: il punto sull'uscita

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019