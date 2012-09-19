iOS 6 download: ecco i link

iOS 6 per iPhone 5: download;



iOS 6 per iPhone 4S: download;



iOS 6 per iPhone 4: download;



iOS 6 per iPhone 3GS: download;



iOS 6 per iPod touch di quinta generazione: download;



iOS 6 per iPod touch di quarta generazione: download;



iOS 6 per iPad 2: Versione Wi-Fi; Versione 3G+WiFi;



iOS 6 per iPad di terza generazione: Versione Wi-Fi.

, è giunto il momento. Da qualche minuto, infatti, ha preso ufficialmente il via la sfida tra il nuovo sistema operativo di, ad oggi la release più moderna dell'OS di Google, anche se per toccare con mano, qui in Italia, l'con iOS 6 ed ilcon Android Jelly Bean, dovremo attendere ancora qualche settimana. Interessante, comunque, interfacciarsi con le migliorie apportate dallo staff di Apple, grazie al rilascio del tanto atteso sistema operativo, che, è bene ricordarlo, può girare con l'e le versioni successive del melafonino, ovviamente proponendo, a seconda dell'evoluzione del modello di cui si dispone.