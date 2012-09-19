iOS 6 download: ecco i link
di Redazione
19/09/2012
iOS 6 download, è giunto il momento. Da qualche minuto, infatti, ha preso ufficialmente il via la sfida tra il nuovo sistema operativo di Apple e Android Jelly Bean 4.1, ad oggi la release più moderna dell'OS di Google, anche se per toccare con mano, qui in Italia, l'iPhone 5 con iOS 6 ed il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean, dovremo attendere ancora qualche settimana. Interessante, comunque, interfacciarsi con le migliorie apportate dallo staff di Apple, grazie al rilascio del tanto atteso sistema operativo, che, è bene ricordarlo, può girare con l'iPhone 3GS e le versioni successive del melafonino, ovviamente proponendo funzionalità differenti, a seconda dell'evoluzione del modello di cui si dispone. Di seguito i link necessari al download di iOS 6, fermo restando che la procedura può essere completata direttamente dal proprio iPhone:
- iOS 6 per iPhone 5: download;
- iOS 6 per iPhone 4S: download;
- iOS 6 per iPhone 4: download;
- iOS 6 per iPhone 3GS: download;
- iOS 6 per iPod touch di quinta generazione: download;
- iOS 6 per iPod touch di quarta generazione: download;
- iOS 6 per iPad 2: Versione Wi-Fi; Versione 3G+WiFi;
- iOS 6 per iPad di terza generazione: Versione Wi-Fi.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, uscita rimandata a maggio?
Articolo Successivo
Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: il punto sull'uscita
Redazione