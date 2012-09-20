Samsung Galaxy S4, uscita rimandata a maggio?

[caption id="attachment_1015" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita in primavera. Sì, ma quando? E' questa la domanda che frulla nella mente degli addetti ai lavori, dopo una settimana caratterizzata dalle indiscrezioni di una fonte solitamente autorevole come il Korea Times, che aveva datato per scontata la volontà della casa produttrice di presentare il dispositivo Android a febbraio, per poi commercializzarlo a marzo, salvo poi essere smentita da Samsung con una nota ufficiale su Twitter. Ancora oggi, tuttavia, in molti si chiedono se quella del brand coreano sia la verità, oppure si tratti solo di strategia, per non rallentare le vendite del Samsung Galaxy S3. La nostra sensazione, considerando l'ottimo andamento di quest'ultimo, è che la casa produttrice opti per l'uscita del Samsung Galaxy S4 a maggio, esattamente un anno dopo il suo predecessore, evitando da un lato un pericoloso dualismo interno (come avvenuto con l'iPhone 4S, poco prima del lancio dell'iPhone 5), dall'altro il prevedibile calo dei mesi estivi. Il Samsung Galaxy S4 e la sua uscita manterranno le nostre previsioni?