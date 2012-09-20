Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, video del nuovo spot Samsung

20/09/2012

[caption id="attachment_1881" align="aligncenter" width="529" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5[/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 nuovamente tema centrale di un video, questa volta relativo ad una campagna pubblicitaria, diffusa su scala planetaria da parte di Samsung, con lo spot in questione che non potrà non generare ulteriori contrapposizioni tra i seguaci dell’uno e dell’altro dispositivo. A poco più di 24 ore dal via ufficiale delle vendite per l’iPhone 5 (ad aprire le danze, domani, saranno Paesi come gli Stati Uniti, Canada e Francia), Samsung punta dunque sul concept “The Next Big Thing is Already Here”, puntando sullo stesso scenario di un anno fa, a proposito della battaglia tra Samsung Galaxy S2 e iPhone 4S: nuovamente un utente Samsung che illumina coloro che sono in coda, in attesa di acquistare l’iPhone 5, sui plus del proprio Galaxy S3. Di seguito il video relativo al duello Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5:

