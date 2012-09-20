Caricamento...

Samsung Galaxy S3, sconto su Emporio Digitale

20/09/2012

[caption id="attachment_1887" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 sconto[/caption] Samsung Galaxy S3 con uno sconto? In queste ore è possibile imbattersi nella proposta del sito emporiodigitale.eu, grazie alla quale il dispositivo può essere acquistato al prezzo di 492 euro, nella sola colorazione blu, con spese di spedizione pari a 12 euro (la consegna, invece, dovrebbe avvenire tra i cinque e dieci giorni lavorativi). Va precisato che il Samsung Galaxy S3 con lo sconto, in questo caso, non prevede la garanzia Italia e, di conseguenza, non consente di usufruire della promozione della casa produttrice, che consente di ottenere il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, senza affrontare ulteriori spese, se non quelle di spedizione, pari a circa 10 euro. Tutti gli utenti che sono interessati ad avere maggiori informazioni sul Samsung Galaxy S3 e sul relativo sconto presso il sito di Emporio Digitale, possono accedere a questa pagina.

