Samsung Galaxy Note 2 vs. Samsung Galaxy S3: prezzi incredibili

20/09/2012

[caption id="attachment_1891" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy Note 2"]Samsung Galaxy Note 2 prezzi[/caption] Samsung Galaxy Note 2 vs. Samsung Galaxy S3 all’insegna di una battaglia su prezzi incredibili, stando almeno alle ultime novità che giungono direttamente dal web, a proposito di offerte decisamente limitate nel tempo. Nell’arco di appena ventiquattro ore, infatti, ci siamo imbattuti da un lato nella nuova proposta di Groupon, grazie alla quale è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 a 479 euro, effettuando l’acquisto entro mezzanotte; dall’altro, invece il Samsung Galaxy Note 2 pare sia stato disponibile per alcuni minuti su ePrice al clamoroso prezzo di 536,36 euro, salvo poi essere riportato prontamente a 649 euro, a causa di scorte che evidentemente sono state bruciate. Insomma, la sfida interna “Samsung Galaxy Note 2 vs. Samsung Galaxy S3” è già entrata nel vivo, almeno sui prezzi.

