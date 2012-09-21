Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5: mappe di Google ancora avanti

[caption id="attachment_1899" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5"] [/caption] Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5, la sfida che andrà a caratterizzare il primo semestre del 2013, si può dire che assegni già un punto a favore dello smartphone Android, considerando che l'iOS 6 download ha messo in evidenza, più di ogni altra cosa, la discutibile scelta di Apple, nel voler ostinatamente portare avanti un prodotto fatto in casa, dal punto di vista delle mappe. In pochissime ore, infatti, molti utenti che hanno portato a termine il download di iOS 6 hanno denunciato le lacune del servizio, soffermandosi soprattutto su errori nella localizzazione di alcune città. Insomma, pare essere ancora lungo il cammino per Apple e per il suo iPhone 5, nella lunga rincora alle mappe di Google, per forza di cose ancora due passi avanti. Scontato che a sorridere, in questo frangente, siano i dispositivi Android, che tra qualche mese saranno capeggiati dal Samsung Galaxy S4, fermo restando che il servizio resta disponibile anche per l'utenza Apple.