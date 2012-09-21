Samsung Galaxy S3, bug tramite WiFi ed NFC

[caption id="attachment_93" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con un pericoloso bug? E’ questo lo scenario dipinto dallo staff di MWR Labs, che, in occasione di un evento come il Mobile Pwn2Own, si sono soffermati sul caso in cui lo smartphone Android è stato bucato attraverso la connessione NFC e WiFi. In particolare, l’applicazione malevola viene caricata e funziona in background, rendendo la vittima assolutamente inconsapevole di quanto gli sta capitando. Tra i documenti presenti sul Samsung Galaxy S3, il bug in questione renderebbe accessibili agli hacker i messaggi, fino ad arrivare alle proprie e-mail e alle foto. Va sottolineato, poi, che la questione coinvolge da vicino anche il Samsung Galaxy S3, fermo restando che da un lato la fonte dello studio non ha rilasciato ulteriori dettagli sul bug, al fine di non agevolare il mondo hacker, mentre Samsung pare essere già al corrente della questione, con un aggiornamento, a breve, che dovrebbe risolvere il problema.