Samsung Galaxy S3, colori disponibili: arriva il rosa
di Redazione
21/09/2012
[caption id="attachment_1907" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 rosa"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 può ormai contare su una vasta gamma di colori disponibili, considerando anche i recenti annunci che hanno toccato da vicino il mercato italiano, ma non tutti sanno che a breve sarà in uscita anche la variante rosa, almeno stando alle indiscrezioni che sono state rese pubbliche poche ore fa sul sito SamMobile, solitamente molto vicino alle questioni di casa Samsung. Il dispositivo, ovviamente pensato per un pubblico femminile, pare sarà disponibile già a partire dalla prossima settimana, con una corsia preferenziale che sarà riservata, per forza di cose, alla Corea. Difficile, al momento, risalire alle reali intenzioni dell'azienda, per quanto concerne il prezzo, ma soprattutto la diffusione del Samsung Galaxy S3 negli Stati Uniti e in Europa, Italia compresa.
Redazione
