iPhone 5 uscita, primo video vs. Samsung Galaxy S3

L'iPhone 5 uscita porta con sé, per forza di cose, un primo video che contrappone il nuovo dispositivo Apple al suo principale rivale, vale a dire il Samsung Galaxy S3. Il test è di quelli forti, considerando che, subito dopo l'uscita dell'iPhone 5, i due terminali sono stati protagonisti di una sfida, relativa alla resistenza agli urti. In particolare, il filmato è suddiviso in tre parti: la prima si riferisce alla caduta da "altezza tasca", dove a sorpresa è il Samsung Galaxy S3 a limitare i danni, con appena pochi graffi, tra l'altro poco visibili; la seconda, invece, è da "altezza petto" e in questo caso il modello Android riporta danni significativi allo schermo, mentre l'iPhone 5 risulta carente solo sugli spigoli; infine la terza parte, da "altezza orecchio", segna il definitivo ko del Samsung Galaxy S3, come del resto era prevedibile per i diversi materiali utilizzati durante la produzione. Resta comunque da verificare la sfida "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3" in contesti più naturali. Di seguito il video: