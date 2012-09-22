Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e iPhone 5 gratis? Regalo per i dipendenti Yahoo

22/09/2012

[caption id="attachment_474" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Un Samsung Galaxy S3 gratis, o un iPhone 5 gratis? Avranno solo l'imbarazzo della scelta, a breve, i dipendenti Yahoo, che svolgono il proprio ruolo sul territorio americano, considerando che l'azienda ha deciso di avvicinarsi ai propri utenti, cercando di far toccare con mano ai lavoratori dispositivi di primissimo piano. In questo modo, secondo Marissa Mayer, il neo amministratore delegato di Yahoo, sarà più semplice individuare bug e prestare un servizio si assistenza con standard qualitativi superiori rispetto al passato. In particolare, la scelta dei dipendenti Yahoo potrà ricadere tra iPhone 5, Samsung  Galaxy S3,  HTC One X,  HTC Evo 4G LTE,  Nokia 920 Lumia, ognuno decisamente legato ad un prezzo non indifferente. Sarà curioso, a questo punto, capire in quanti punteranno sul Samsung Galaxy S3 e in quanti sul nuovo iPhone 5.

