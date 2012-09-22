Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia, prezzo più basso a 539 euro

[caption id="attachment_1923" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia al prezzo più basso? In queste ore ci siamo imbattuti in un'offerta estremamente interessante per coloro che intendono portarsi a casa il dispositivo, aderendo alla promozione che consente di avere in tempi più o meno ristretti anche il cosiddetto Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, considerando che il sito thegamerunstore.it ha messo in vendita il device al prezzo di 539 euro, includendo, tra le altre cose, anche le spese di spedizione. Gli utenti interessati all'acquisto del Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia, dovrebbero ricevere lo smartphone nel giro di una settimana: in questo modo, sarà possibile avere uno scontrino valido per la promozione, in quanto emesso al momento del pagamento, mentre per iscriversi al sito di Samsung Exclusive si avrà tempo fino al 7 ottobre. Chi intende acquistare il Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia di colore bianco, può cliccare qui; Chi intende acquistare il Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia di colore blu, può cliccare qui.