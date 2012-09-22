Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

iPhone 5, bug al display: il video

Redazione Avatar

di Redazione

22/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1929" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 bug"]iPhone 5 bug[/caption] iPhone 5 in uscita e già primi bug di un certo peso riscontrati dagli utenti, per la felicità di chi ha deciso di puntare sul Samsung Galaxy S3, nonostante l'effetto mediatico seguito alla presentazione di Apple per il nuovo melafonino. In particolare, i difetti sarebbero focalizzati principalmente sullo schermo, con il classico "effetto bolla" che sarebbe figlio della sensibilità eccessiva del touch concepito dal colosso di Cupertino. Per rendere meglio l'idea, vi riportiamo la prima testimonianza video, relativa al bug che ha colpito alcuni iPhone 5: Va sottolineato che il bug in questione per l'iPhone, pur non essendo diffuso su larga scala, pare non essere nemmeno così isolato, ma maggiori dettagli in merito si potranno avere solo nelle prossime ore. Intanto, dopo l'autogol delle mappe di Apple, il Samsung Galaxy S3 trova un altro argomento a proprio favore.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone 5 prezzo, rumors e confronto con il Samsung Galaxy S3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia, prezzo più basso a 539 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015