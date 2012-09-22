iPhone 5, bug al display: il video

[caption id="attachment_1929" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 bug"] [/caption] iPhone 5 in uscita e già primi bug di un certo peso riscontrati dagli utenti, per la felicità di chi ha deciso di puntare sul Samsung Galaxy S3, nonostante l'effetto mediatico seguito alla presentazione di Apple per il nuovo melafonino. In particolare, i difetti sarebbero focalizzati principalmente sullo schermo, con il classico "effetto bolla" che sarebbe figlio della sensibilità eccessiva del touch concepito dal colosso di Cupertino. Per rendere meglio l'idea, vi riportiamo la prima testimonianza video, relativa al bug che ha colpito alcuni iPhone 5: Va sottolineato che il bug in questione per l'iPhone, pur non essendo diffuso su larga scala, pare non essere nemmeno così isolato, ma maggiori dettagli in merito si potranno avere solo nelle prossime ore. Intanto, dopo l'autogol delle mappe di Apple, il Samsung Galaxy S3 trova un altro argomento a proprio favore.