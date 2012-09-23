Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

iPhone 5 prezzo, rumors e confronto con il Samsung Galaxy S3

Redazione Avatar

di Redazione

23/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1936" align="aligncenter" width="480" caption="iPhone 5"]iPhone 5 prezzo[/caption] L'iPhone 5 ed il prezzo associato, continuano a tenere con il fiato sospeso tutti coloro che attendono l'arrivo del modello Apple in Italia, con tanto di confronto con il suo concorrente diretto, vale a dire il Samsung Galaxy S3, alla luce del fatto che gli ultimi rumors non sono così tranquillizzanti per i fan della mela morsicata. Alcune fonti, infatti, avevano affermato in un primo momento che il rialzo del prezzo per l'iPhone 5 in Italia, rispetto a Francia e Germania, sarebbe stato limitato, con un valore pari a 699 euro (20 euro in più, in confronto alla quotazione dei suddetti Paesi), ma le indiscrezioni più recenti parlano addirittura di un iPhone 5 che potrebbe avere un prezzo non inferiore a 729 euro: decisamente di più rispetto al Samsung Galaxy S3.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: Benchmark senza storia

Articolo Successivo

iPhone 5, bug al display: il video

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015