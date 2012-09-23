iPhone 5 prezzo, rumors e confronto con il Samsung Galaxy S3

[caption id="attachment_1936" align="aligncenter" width="480" caption="iPhone 5"] [/caption] L'iPhone 5 ed il prezzo associato, continuano a tenere con il fiato sospeso tutti coloro che attendono l'arrivo del modello Apple in Italia, con tanto di confronto con il suo concorrente diretto, vale a dire il Samsung Galaxy S3, alla luce del fatto che gli ultimi rumors non sono così tranquillizzanti per i fan della mela morsicata. Alcune fonti, infatti, avevano affermato in un primo momento che il rialzo del prezzo per l'iPhone 5 in Italia, rispetto a Francia e Germania, sarebbe stato limitato, con un valore pari a 699 euro (20 euro in più, in confronto alla quotazione dei suddetti Paesi), ma le indiscrezioni più recenti parlano addirittura di un iPhone 5 che potrebbe avere un prezzo non inferiore a 729 euro: decisamente di più rispetto al Samsung Galaxy S3.