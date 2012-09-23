Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: Benchmark senza storia

di Redazione

23/09/2012

[caption id="attachment_1939" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5[/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, con la sfida protagonista di due nuovi benchmark, che, per forza di cose, hanno dato esisti completamente differenti, analizzando le caratteristiche dei dispositivi più evoluti, tra quelli che ad oggi sono presenti sul mercato. Da un lato, infatti, abbiamo CNET, che, seppur di poco, ha premiato l'iPhone 5, fermo restando che in molti ritengono la fonte vicina al mondo Apple; dall'altro, invece, abbiamo Geekbench, che ha fatto emergere una superiorità schiacciante per il Samsung Galaxy S3: 1766 i punti totalizzati dal dispositivo Android, forte soprattutto di un processore quad-core Exynos 4412 Chip clock a 1.4GHz, mentre l'iPhone 5 non è andato oltre 1590 punti, anche a causa del suo dual-core A6, a 1 GHz, nonostante la stessa Apple abbia dato grande risalto a tale componente, durante la presentazione ufficiale dell'iPhone 5. [caption id="attachment_1940" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3"]iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3[/caption]

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: link al download

iPhone 5 prezzo, rumors e confronto con il Samsung Galaxy S3

Redazione

