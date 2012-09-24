Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: link al download

[caption id="attachment_1864" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1 da subito, con tanto di link al download (clicca qui)? La settimana, infatti, pare essere iniziata con un incredibile colpo di scena, considerando che alcuni utenti polacchi, in questi minuti hanno segnalato la disponibilità via OTA o, in alternativa, tramite KIES, di alcuni firmware, il cui codice parla chiaro: PDA I9300XXDLIB, CSC I9300OXFDLI1, MODEM I9300XXDLIB. Si potrebbe trattare dello step decisivo per l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1 sul Samsung Galaxy S3, nonostante la stessa casa produttrice abbia annunciato un paio di settimane fa che l'update sarebbe stato disponibile tra il mese di ottobre e quello di novembre. Tra le migliorie che si celano dietro l'aggiornamento in questione, abbiamo il Project Butter, che rende l'interfaccia più fluida, Google Now, una nuova barra delle notifiche e un nuovo menù delle impostazioni. Nelle prossime ore, in ogni caso, continueremo a monitorare la situazione relativa al Galaxy S3 e all'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1.