Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso: 459 euro su Top-shopping

[caption id="attachment_1953" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, in queste ore, è disponibile sul sito top-shopping.it, considerando che la piattaforma consente di acquistare la versione blu del dispositivo a 459 euro, mentre per portarsi a casa la versione bianca o quella rossa, è necessario sborsare 10 euro in più. Dopo la proposta della scorsa settimana (che vi abbiamo riportato qui, pari a 485 euro), il rivenditore in questione torna a far parlare di sé, fermo restando che il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso viene ovviamente proposto con garanzia Europa, e quindi non consente di partecipare alla promozione relativa anche al Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi. La spedizione avviene in due o tre giorni lavorativi, mentre le spese ammontano a 10 euro. Gli utenti che vogliono saperne di più sul Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, possono comunque collegarsi a questa pagina.