Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: tempi di uscita

[caption id="attachment_1411" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean"] [/caption] Il Galaxy S3 e l'aggiornamento al sistema operativo Android Jelly Bean stanno per unire le proprie strade. Dopo le voci che si sono diffuse a sorpresa questa mattina, con l'update che è comparso sul device in possesso degli utenti polacchi, è giunta una conferma ufficiale da parte della casa produttrice, che ha comunque chiarito alcuni punti del tanto atteso porting. Se da un lato si può dire che il Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento ad Android Jelly Bean molto più in fretta di quanto si potesse pensare, allo stesso tempo l'azienda ha precisato che la tempistica di diffusione potrebbe variare anche in modo significativo (probabilmente in termini di giorni e non di settimane), tra un mercato e l'altro, ma anche tra un operatore e l'altro, nel caso in cui il proprio Samsung Galaxy S3 sia brandizzato. Ribadiamo che vi aggiorneremo in tempo reale su tutte le novità relative al Samsung Galaxy S3 e al suo aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1.