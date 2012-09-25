Samsung Galaxy S3 e promozione tablet: per entrambi aggiornamento ad Android Jelly Bean

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è ancora per pochi giorni disponibile con la promozione che consente di portarsi a casa il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, a patto che lo smartphone venga acquistato entro il 30 settembre con garanzia Italia. Quella di ieri può essere definita una giornata importante non solo per il primo device, ma anche per lo stesso tablet, considerando che su Sammobile è apparso l'elenco dei dispositivi che sono destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.1. Ebbene, se per il Samsung Galaxy S3 i tempi sembrano essere molto più brevi di quanto era stato annunciato nelle scorse settimane, va precisato che anche il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (sia il modello 3G, sia il WiFi, che, per l'appunto, rientra nella promozione) presto o tardi potrà contare sul tanto atteso update. Insomma, un motivo in più per lasciarsi tentare dal Samsung Galaxy S3 e dalla relativa promozione del tablet.