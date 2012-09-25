Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 e promozione tablet: per entrambi aggiornamento ad Android Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

25/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"]Samsung-Galaxy-S3-Samsung-Galaxy-Tab-2[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è ancora per pochi giorni disponibile con la promozione che consente di portarsi a casa il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, a patto che lo smartphone venga acquistato entro il 30 settembre con garanzia Italia. Quella di ieri può essere definita una giornata importante non solo per il primo device, ma anche per lo stesso tablet, considerando che su Sammobile è apparso l'elenco dei dispositivi che sono destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.1. Ebbene, se per il Samsung Galaxy S3 i tempi sembrano essere molto più brevi di quanto era stato annunciato nelle scorse settimane, va precisato che anche il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (sia il modello 3G, sia il WiFi, che, per l'appunto, rientra nella promozione) presto o tardi potrà contare sul tanto atteso update. Insomma, un motivo in più per lasciarsi tentare dal Samsung Galaxy S3 e dalla relativa promozione del tablet.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: il display

Articolo Successivo

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: tempi di uscita

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015