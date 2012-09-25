iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: il display

[caption id="attachment_1966" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3"] [/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 è per forza di cose la sfida del momento, soprattutto dopo che il nuovo dispositivo concepito da Apple è arrivato sul mercato americano, ma la battaglia non può giocarsi solo sulle vendite, considerando che gli addetti ai lavori con cadenza quotidiana si pronunciano su una determinata caratteristica di uno dei due device. In queste ore, ad esempio, è toccato al display del nuovo iPhone 5, tra le altre cose molto criticato da alcuni utenti, nel corso del fine settimana, per alcuni bug legati soprattutto all'apparizione di fastidiosissime bolle, in pieno touch. Ebbene, lo staff di DisplayMate non sembra essere dello stesso avviso, alla luce del fatto che in queste il display dell'iPhone 5, pur essendo "migliorabile", è stato definito di gran lunga il numero uno tra quelli presenti sul mercato, con un chiaro riferimento al Samsung Galaxy S3.