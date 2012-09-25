Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S2: confronto luminosità display

Redazione Avatar

di Redazione

25/09/2012

[caption id="attachment_947" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S2, dopo il confronto portato avanti da DiplayMate, dal quale è emerso un esito per certi versi sorprendente, almeno quanto concerne una caratteristiche importante dei due smartphone, come il display. Scendendo in particolari, va precisato che il Samsung Galaxy S2 può contare su una potenza pari a 2.1 Watt, decisamente superiori agli 1.3 Watt del Samsung Galaxy S3, il che comporta il fatto che la luminosità massima sviluppata del primo device ammonti a 289cd/mq, da raffrontare con quella del secondo, che invece si assesta a quota 224cd/mq. L'anomalia era emersa anche poco dopo la presentazione del Samsung Galaxy S3, ma l'argomento è tornato attuale in queste ore, alla luce di analisi più approfondite da parte della fonte. Da ricordare, comunque, che quella di Samsung è una scelta, al fine di garantire una maggiore autonomia della batteria al Samsung Galaxy S3.

