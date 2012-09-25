Caricamento...

Samsung Galaxy S3, bug per l'interfaccia TouchWiz

Redazione Avatar

di Redazione

25/09/2012

[caption id="attachment_1972" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 bug"]Samsung Galaxy S3 bug[/caption] Il Samsung Galaxy S3 soffre di un bug molto pericoloso e legato all’interfaccia TouchWiz, che, di conseguenza, coinvolge anche altri dispositivi, come nel caso del Galaxy S2, Galaxy Beam, Galaxy Ace e Galaxy S Advance, con tanto di video dimostrativo che certo non farà stare tranquilli coloro che si sono portati a casa tali device. Nello specifico, pare sia sufficiente visitare determinati siti con il proprio Samsung Galaxy S3, per scaricare in modo consapevole una semplice riga di codice, che, in modo del tutto inconsapevole, è in grado di formattare lo smartphone e in molti casi addirittura di danneggiare la SIM al proprio interno. Il bug riguarda il modo in cui il Samsung Galaxy S3 interagisce con il protocollo USSD, necessario per essere in contatto con i server del gestore: nel caso in cui, tramite tale protocollo, venga inviato il codice malevolo al Samsung Galaxy S3, il gioco è fatto. Consigliabile, in questi giorni e in attesa che arrivi un aggiornamento ufficiale per il Samsung Galaxy S3, in grado di risolvere il bug, navigare solo i siti che si conoscono. Di seguito il video dimostrativo:

