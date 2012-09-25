Caricamento...

iPhone 5, prezzo in Italia: 729 euro ufficiali? Confronto Samsung Galaxy S3

25/09/2012

[caption id="attachment_1977" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 prezzo Italia"]iPhone 5 prezzo Italia[/caption] L'iPhone 5 ed il suo prezzo in Italia faranno discutere a lungo, considerando che, in queste ore, appare praticamente certo che il modello Apple sarà venduto qui da noi a 729 euro, con un netto rialzo rispetto a quanto riscontrato appena un anno fa con l'iPhone 4S, ma anche rispetto al suo grande rivale, il Samsung Galaxy S3, che al momento del lancio sul mercato, a fine maggio, si era assestato a 699 euro, salvo poi scendere già nel corso delle prime settimane di vita. Insomma, i timori di coloro che prevedevano un prezzo alto per l'iPhone 5 in Italia si sono rivelati fondati, stando a quanto riportato da alcuni rivenditori online (va detto che mancano ancora annunci ufficiali, pur essendoci pochi dubbi in merito): Apple avrà servito un nuovo assist al Samsung Galaxy S3, dopo i numerosi bug che stanno caratterizzando iOS 6?

