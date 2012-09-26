Caricamento...

Samsung Galaxy S4, prezzo e pagina acquisto in Rete

26/09/2012

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha già un prezzo? Ad oggi, dopo le voci che si sono rincorse nei giorni scorsi, possiamo solo avanzare delle ipotesi, su quella che sarà la scelta della casa produttrice coreana sotto questo punto di vista, ma non possiamo tralasciare un'iniziativa curiosa, facilmente individuabile sul web, vale a dire la pubblicazione di una "pagina acquisto" proprio per il Samsung Galaxy S4. A renderla pubblica è stato il sito Prezzipazzi, che, per forza di cose, non può ancora esporre le foto del Samsung Galaxy S4, così come il prezzo con il quale il device Android sarà proposto al pubblico. Normale, a questo punto, chiedersi quando inizieranno le vendite del modello: se le ipotesi dovessero rivelarsi veritiere, il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere in uscita a maggio, ad un prezzo iniziale vicino ai 699 euro.

