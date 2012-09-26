Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2: confronto video

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1986" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 vs Samsung Galaxy Note 2"]Samsung Galaxy S3 vs Samsung Galaxy Note 2[/caption] Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2, all'insegna di un nuovo confronto video che, per forza di cose, andrà ad accentuare la competizione tra due device tra i più avanti, da un punto di vista puramente tecnologico, sul mercato, fermo restando che per toccare con mano il secondo sarà necessario attendere ancora qualche giorno, questo venerdì per la precisione (o al più tardi, lunedì prossimo). Al momento preferiamo non esprimerci sulla battaglia "Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2", aspettando di provare il modello in uscita, ma riteniamo comunque piuttosto interessante condividere con i nostri numerosi lettori il video confronto che è stato realizzato dal competente staff di Phone Arena, in grado di mettere in evidenza i punti di forza di entrambi gli smartphone Android. Di seguito il confronto video Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2:

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Galaxy S3, aggiornamento per il bug sulla sicurezza

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, prezzo e pagina acquisto in Rete

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015