Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2: confronto video
di Redazione
26/09/2012
[caption id="attachment_1986" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 vs Samsung Galaxy Note 2"][/caption] Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2, all'insegna di un nuovo confronto video che, per forza di cose, andrà ad accentuare la competizione tra due device tra i più avanti, da un punto di vista puramente tecnologico, sul mercato, fermo restando che per toccare con mano il secondo sarà necessario attendere ancora qualche giorno, questo venerdì per la precisione (o al più tardi, lunedì prossimo). Al momento preferiamo non esprimerci sulla battaglia "Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2", aspettando di provare il modello in uscita, ma riteniamo comunque piuttosto interessante condividere con i nostri numerosi lettori il video confronto che è stato realizzato dal competente staff di Phone Arena, in grado di mettere in evidenza i punti di forza di entrambi gli smartphone Android. Di seguito il confronto video Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2:
