Galaxy S3, aggiornamento per il bug sulla sicurezza

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2012

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3"]Galaxy S3 aggiornamento[/caption] Il Galaxy S3 riceve in queste ore un aggiornamento importante, grazie al quale potrà essere finalmente risolto il bug di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, con il quale, navigando semplicemente in alcuni siti, c’era il rischio di scaricare un codice malevolo, in grado di portare addirittura alla cancellazione di alcuni dati dal proprio device, fino ad arrivare a danni seri per la SIM. Samsung, questa mattina, ha rilasciato una nota ufficiale, in cui afferma che l’aggiornamento in questione è disponibile tramite OTA, anche se è probabile che non tutti lo ricevano in contemporanea. Chi vi scrive, infatti, è in possesso di un Samsung Galaxy S3 e al momento l’update non è ancora raggiungibile via OTA, come invece indicato nella suddetta nota. Nelle prossime ore ne sapremo di più sul nuovo aggiornamento per il Galaxy S3.

