iPhone 5, dove comprare in Italia?

[caption id="attachment_1995" align="aligncenter" width="500" caption="iPhone 5"] [/caption] Dove comprare l'iPhone 5? Ci stiamo avvicinando a grandi passi all'uscita del nuovo modello Apple in Italia e l'enorme attesa è testimoniata dal fatto che i principali operatori stanno organizzando una vera e propria "notte bianca", tra giovedì e venerdì, per dare il via alle vendite a mezzanotte ed evitare una coda eccessiva nelle ore più fredde della giornata. Con questo post, pertanto, ricapitoliamo dove comprare l'iPhone 5, vero rivale del Samsung Galaxy S3, a partire dall'elenco dei centri TIM abilitati:

Roma, Via del Corso 353; Milano, Galleria Vittorio Emanuele, II, Ang. Silvio Pellico, 6; Bari, Via Sparano 160; Bologna, Via Indipendenza 19; Brescia, Via F.lli Porcellaga 16; Cagliari, Via Alghero; Catania, Via Etnea 47; Firenze, Via dei Calzaiuoli 114/116/118; Genova, Via XX settembre 159/R; Napoli, Piazza Vanvitelli 7/9; Palermo, Via della Libertà 37 Palermo; Pescara, Corso Umberto I, n. 76; Salerno, Corso Vittorio Emanuele 236; Torino, Via Roma 18; Verona, Via Mazzini 54.

Per quanto concerne le informazione su dove comprare l'iPhone 5 tramite 3, vi rimandiamo all'apposito(cliccando), mentre anche Vodafone ha realizzato un portale specifico con tutti i dettagli, raggiungibile in