Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: download codici sorgenti

Il Galaxy S3 e il suo aggiornamento al sistema operativo Android Jelly Bean fanno un altro passo verso il rilascio ufficiale e definitivo dell'OS, considerando che in queste ore è stato reso disponibile il download dei codici sorgenti, solitamente uno degli ultimi step prima della notifica tanto attesa da coloro che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S3. Insomma, la corsa alla realizzazione di ROM personalizzate da parte degli sviluppatori è ufficialmente partita, come del resto prevedibile, dopo il rilascio del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1 in Polonia per il Samsung Galaxy S3, ad inizio settimana. Per consultare i sorgenti relativi al Galaxy S3 e al suo aggiornamento ad Android Jelly Bean, è sufficiente collegarsi a questa pagina, cercando il modello GT-I9300.